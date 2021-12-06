Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» умер после инсульта

Сербский баскетболист АЕКа Стеван Еловац умер в возрасте 32 лет. Спортсмен перенёс инсульт 14 ноября на тренировке команды, после чего без сознания был доставлен в местную больницу. Еловац несколько недель провёл в госпитале в Греции, а на прошлой неделе был доставлен в Сербию, где скончался в реанимации, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АЕКа.

Спортсмен ранее получил травму голеностопного сустава, поэтому занимался по индивидуальной программе на тренировках.

В сезоне-2017/2018 Еловац выступал в Единой лиге ВТБ за «Нижний Новгород». В АЕК спортсмен перешёл в августе 2021 года.

Ранее сообщалось, что защитник московского хоккейного клуба «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов умер в возрасте 16 лет. 21 ноября он потерял сознание в матче против ЦСКА. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, затем доставили в Морозовскую детскую клинику и прооперировали. 27 ноября юноша скончался в реанимации.