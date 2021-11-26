Получивший травму во время матча хоккеист «Динамо» скончался в 16 лет

Хоккеист системы московского «Динамо» Валентин Родионов скончался в возрасте 16 лет. После того, как хоккеист 21 ноября потерял сознанием в матче против ЦСКА, его доставили в Морозоскую больницу и прооперировали. Сегодня, 27 ноября, он скончался в реанимации, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении клуба говорится, что Валентину после потери сознания в матче оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем доставили в Морозоскую больницу, где он был прооперирован.

На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало... — говорится в сообщении.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выразил соболезнования родным и близким Валентина.

Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами, — говорится на сайте московской команды, — говорится в сообщение.

21 ноября 16-летний защитник в матче первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Сообщалось, что он столкнулся с бортом. 23 ноября врачи ввели в медикаментозную кому 16-летнего хоккеиста. Такое решение было принято после операции, которую перенёс хоккеист из-за черепно-мозговой травмы.

Ранее сообщалось, что нападающий словацкого хоккейного клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, известный по выступлениям за «Слован», скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен потерял сознание во время матча чемпионата Словакии.