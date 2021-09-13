Дочь Пеле рассказала о его состоянии в больнице

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле находится на интенсивной терапии. Его могут перевести в обычную палату через пару дней. Как сообщила его дочь Келли в Instagram, он хорошо себя чувствует после операции.

Он восстанавливается хорошо после операции​​​. У него ничего не болит, в хорошем настроении... Он будет переведён в обычную палату через день-два, а затем вернётся домой, — написала она.

Экс-футболист сборной Бразилии перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Новообразование нашли в ходе планового обследования, которое он прошёл ранее.

10 сентября сообщалось, что 80-летний Пеле после перенесённой операции помещён медиками в отделение интенсивной терапии, но он держится молодцом и быстро идёт на поправку.

Футболист находится в больнице с 31 августа. Местные СМИ писали ранее, что причиной госпитализации экс-футболиста стал обморок. Сам Пеле впоследствии уточнил, что проходит плановое обследование, которое раньше не мог пройти из-за пандемии.