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Дочь Пеле рассказала о его состоянии в больнице

05:08, 14 сентября 2021
Дочь Пеле рассказала о его состоянии в больнице Фото: pele / instagram
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Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле находится на интенсивной терапии. Его могут перевести в обычную палату через пару дней. Как сообщила его дочь Келли в Instagram, он хорошо себя чувствует после операции.

Он восстанавливается хорошо после операции​​​. У него ничего не болит, в хорошем настроении... Он будет переведён в обычную палату через день-два, а затем вернётся домой, — написала она.

Экс-футболист сборной Бразилии перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Новообразование нашли в ходе планового обследования, которое он прошёл ранее.

10 сентября сообщалось, что 80-летний Пеле после перенесённой операции помещён медиками в отделение интенсивной терапии, но он держится молодцом и быстро идёт на поправку.

Футболист находится в больнице с 31 августа. Местные СМИ писали ранее, что причиной госпитализации экс-футболиста стал обморок. Сам Пеле впоследствии уточнил, что проходит плановое обследование, которое раньше не мог пройти из-за пандемии.

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