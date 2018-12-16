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Для реванша Конора и Хабиба нашлось препятствие

Эл Яквинта facebook.com/AlIaquinta

Эл Яквинта

спорт [ версия для печати ]

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Эл Яквинта считает, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не должен сразу получить реванш с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

«Если Конор думает, что он получит реванш с Хабибом до меня, то это какой-то нонсенс. Думаю, что для реванша с Нурмагомедовым Конору нужно пройти меня», — приводит слова бойца «Чемпионат».

Американец добавил, что он сам поступил как настоящий мужчина, когда принял вызов Нурмагомедова за сутки до его проведения. Нурмагомедов и Яквинта встретились в апреле этого года. Россиянин победил единогласным решением судей.

31-летний Яквинта выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года. Он известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, является финалистом 15-го сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Как писал News.ru, Нурмагомедов стал самым популярным россиянином года.


#КонорМакГрегор #UFC #ХабибНурмагомедов
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