Чернокожая фигуристка пожаловалась на ущемление прав

https://static.news.ru/photo/e7fdfdec-cc03-11ea-90d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mariyahgerber

Американская чернокожая фигуристка Мария Гербер сообщила о проблемах, которые она испытывает с подбором костюмов для выступлений. По её мнению, производители экипировки ориентируются только на белокожих спортсменов и она со своим цветом кожи никак не вписывается в стандарты красоты, существующие в фигурном катании.

Производители колготок для фигуристок ориентируются на белых спортсменок и выпускают вещи только светлых тонов. Если костюм ещё можно сшить на заказ, то подобрать под него колготки просто невозможно. Мне даже приходилось красить их для своих выступлений, — рассказала CBC Гербер.

Фигуристка припомнила случай, как в предпоследнем сезоне карьеры дизайнеры одели её в костюм из белой сетки и при этом заявили, что это «выглядит не так уж и плохо». Она испытывала от этого костюма громадный дискомфорт и в конечном итоге его переделала. Но Гербер волнует судьба молодых темнокожих фигуристок, которые не имеют возможности покупать сетки и колготки нужного цвета. Она добавила, что очень много работала, чтобы добиться успеха, но до сих пор не чувствует себя частью этого вида спорта.

Гербер более 10 лет выступает в различных ледовых шоу по всему миру.

Как писал NEWS.ru, Английская премьер-лига (АПЛ), Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) и Английская футбольная лига (EFL) запустили новый проект, направленный на увеличение числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств (BAME) на постоянных тренерских должностях в профессиональных клубах. Данный проект, который открыт для специалистов любых возрастов, будет обеспечивать до шести тренеров в сезон с 23-месячной интенсивной работой в клубах. EFL, АПЛ и PFA совместно профинансировали данную программу, которую планируют запустить с начала сезона-2019/20.