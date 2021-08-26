Чемпионка РФ рассказала, как наказывали украинцев за контакты с русскими

Многократная паралимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов, депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Оксана Савченко в беседе с «ПолитЭкспертом» рассказала, как украинских спортсменов наказывали за контакты с русскими.

Комментируя недавний скандал с якобы недружелюбным поведением руководства сборной Украины на Паралимпиаде в Токио, пловчиха отметила, что подобное уже происходило несколько лет назад.

По словам Савченко, ещё когда она выступала на соревнованиях, российские спортсмены достаточно хорошо общались с украинскими пловцами.

В 2014 году мы были на чемпионате Европы, ребят просто наказывали денежными штрафами за коммуникацию с нами. Это привязывание политики к спорту. Спорт вообще к политике никакого отношения иметь не должен, — заметила она.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сделал резонансное заявление в эфире «Матч ТВ» во время прямой трансляции церемонии открытия. По словам журналиста, руководители украинской делегации, оказавшись на трибуне рядом с россиянами, в спешном порядке приказали своим уходить со стадиона. Он также добавил, что приказу начальства подчинились не все украинские спортсмены, некоторые остались на своих местах и досмотрели церемонию до конца.

Позже слова Губерниева опроверг исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он заявил, что никакого запрета не существовало, а украинские спортсмены всё время находились рядом с россиянами.