Чемпиона мира из сборной Франции обвинили в изнасилованиях

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» отстранило от работы с командой защитника Бенжамена Менди. 27-летнему французскому футболисту, являющемуся действующим чемпионом мира, предъявлены обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает Sky Sports.



Менди подозревается в четырёх изнасилования и ещё в одном случае домогательства. Отмечается, что он совершал противоправные действия, скорее всего, в графстве Чешир на северо-западе. Жертвам было больше 16 лет, а Менди заключен под стражу и предстанет перед судом 27 августа.



«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. Менди перешёл в клуб из «Монако» летом 2017 года. В составе «горожан» защитник провел 75 матчей и забил два мяча. В 2018 году Менди стал чемпионом мира в составе сборной Франции на ЧМ в России.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» расследует проведение Менди вечеринки на фоне вспышки коронавируса в команде. Менди нарушил введённые клубом правила и пригласил трёх человек к себе домой в канун Нового года. В «Манчестер Сити» заявили, что разочарованы инцидентом. Представители клуба сообщили, что игрок уже извинился за свой проступок.

Издание отмечает, что действия француза могут серьёзно огорчить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, который неоднократно заявлял о важности соблюдения всех предписаний, связанных с коронавирусом.