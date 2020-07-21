Чемпион UFC Фигередо намерен отобрать пояс у Петра Яна

https://static.news.ru/photo/bc2b63ae-cb26-11ea-bb3d-fa163e074e61_660.jpg Дейвисон Фигередо Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Дейвисон Фигередо выразил желание разделить октагон с чемпионом легчайшего веса (57–61 кг) из РФ Петром Яном. Бразилец хочет стать обладателем поясов в двух весовых категориях.

Сейчас, когда у меня есть пояс чемпиона, я обязан тренироваться куда более упорно. Я тот парень, которого все хотят побить и с которым все хотят заполучить бой. В случае если мне предложат такой супербой, то я приму его. Я действительно готов подняться в легчайший вес и стать чемпионом в двух дивизионах, — цитирует MMA Junkie Фигередо.

Как писал NEWS.ru, действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Champiоnship, UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отстранен от боёв. Мера временная, она рассчитана на месяц. Ограничения в отношении спортсмена введены по медицинским показаниям. Ему также рекомендовано три недели не тренироваться с контактом. На прошлой неделе Ян стал чемпионом UFC, победив бразильца Жозе Алдо. Этот титул стал вакантным после того, как спортивную карьеру завершил американец Генри Сехудо.