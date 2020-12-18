CAS объяснил смягчение наказания для российских спортсменов

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Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание для российских атлетов, чтобы разбудить в подрастающее поколение принимать участие в соревнованиях, где нет места допингу. Также ведомство учитывало вопрос соразмерности нарушения и взыскания, что поможет осуществить культурные изменения в стране, передаёт пресс-служба инстанции.

Накануне CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течении двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.

Арбитры отметили, что решение по санкциям нельзя считать проявлением солидарности с представителями РУСАДА и властями РФ. Вердикт отразил серьёзность несоблюдения кодекса WADA со стороны Москвы. Именно поэтому CAS старается обеспечить сохранение целостности международного спорта.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как решение CAS скажется на проведении соревнований на территории страны. По его словам, заключены контракты, которые юридически являются невозможными для переноса какого-либо состязания. Он выразил надежду, что международные федерации не примут никакого другого решения, так как РФ всегда выполняет все гарантии, а проводимые турниры в РФ признаются лучшими, писал NEWS.ru.