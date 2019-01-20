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Биатлонист Бабиков выиграл золото в пасьюте

Антон Бабиков Tobias NykÃ„Nen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антон Бабиков

спорт [ версия для печати ]

Россиянин Антон Бабиков победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU по биатлону в немецком Арбере, преодолев дистанцию за 31.36,6 минуты и не допустив на рубеже ни одного промаха.

Второе место занял француз Аристид Бегу, который отстал от Бабикова на 9,4 секунды и промахнулся один раз. Замкнул тройку призёров другой россиянин — Александр Поварницын, допустивший два промаха и отставший от лидера на 38,8 секунды.

Другие россияне Эдуард Латыпов, Вадим Филимонов, Василий Томшин заняли 5-е, 6-е, 13-е места соответственно.

Этап Кубка IBU в Арбере проходит с 17 по 20 января.

Накануне Бабиков стал бронзовым призёром в спринте, писал News.ru.


#биатлон #АнтонБабиков
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