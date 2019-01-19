Биатлонист Бабиков выиграл бронзу в спринте

Француз Аристид Бегу выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере (25.58,8), серебро досталось норвежцу Йоханнесу Дале (+2,0), бронза — россиянину Антону Бабикову (+14,1).
Бегу и Дале преодолели по одному штрафному кругу, Бабиков обошёлся без них.
Другие россияне Александр Поварницын, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев стали 4, 8, 14, 17 и 38-м соответственно.
Этап Кубка IBU в Арбере проходит с 17 по 20 января.
Как писал News.ru, Бё раскрыл секрет успеха в биатлоне.