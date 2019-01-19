Биатлонист Бабиков выиграл бронзу в спринте

https://news.ru/storage/news/cdcf75de95dc205cbc92b8bc905519d3/02371fa4-dfbf-41c0-8ef7-acf8aaa8f6a9_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Бабиков

Француз Аристид Бегу выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере (25.58,8), серебро досталось норвежцу Йоханнесу Дале (+2,0), бронза — россиянину Антону Бабикову (+14,1).

Бегу и Дале преодолели по одному штрафному кругу, Бабиков обошёлся без них.

Другие россияне Александр Поварницын, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев стали 4, 8, 14, 17 и 38-м соответственно.

Этап Кубка IBU в Арбере проходит с 17 по 20 января.

Как писал News.ru, Бё раскрыл секрет успеха в биатлоне.