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Биатлонист Бабиков выиграл бронзу в спринте

Антон Бабиков Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Бабиков

спорт [ версия для печати ]

Француз Аристид Бегу выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере (25.58,8), серебро досталось норвежцу Йоханнесу Дале (+2,0), бронза — россиянину Антону Бабикову (+14,1).

Бегу и Дале преодолели по одному штрафному кругу, Бабиков обошёлся без них.

Другие россияне Александр Поварницын, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев стали 4, 8, 14, 17 и 38-м соответственно.

Этап Кубка IBU в Арбере проходит с 17 по 20 января.

Как писал News.ru, Бё раскрыл секрет успеха в биатлоне.


#биатлон #АнтонБабиков
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