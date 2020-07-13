Безуглов намерен подать в суд на ВФЛА

https://static.news.ru/photo/4e29923c-c50d-11ea-be47-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Безуглов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава антидопингового комитета и медицинской комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов намерен подать судебный иск к организации о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.

По словам Безуглова, в официальном пресс-релизе ВФЛА и в её президента Евгения Юрченко указывается, что он был лишён должности за «многочисленные нарушения этики», пишет «Спорт-Экспресс».

Я считаю это утверждение не соответствующим действительности. Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Поэтому я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства, — сообщил Безуглов.

Безуглов был выбран вице-президентом ВФЛА 28 февраля, он также является главным врачом национальной сборной России по футболу и председателем медицинского комитета Российского футбольного союза.

30 июня президиум ВФЛА освободил Эдуарда Безуглова от должности вице-президента организации. За освобождение его от должности проголосовали восемь членов президиума и только один воздержался. По словам президента ВФЛА Евгения Юрченко, Безуглов болеет душой за лёгкую атлетику, но «критическая масса тех этических нарушений, которые им были сделаны, была достигнута».

В поддержку Безуглова выступила трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. По её словам, сам по себе президент ВФЛА Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах, да и в целом «за эти месяцы проявил себя слабым руководителем». Она уверена, что вице-президента организации Эдуарда Безуглова уволили с должности только из-за того, что он был неудобен Юрченко, писал NEWS.ru.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для возобновления получения нейтрального статуса российскими спортсменами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.