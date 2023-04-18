Баскетболистов из России не допустят до отбора к Олимпиаде в Париже FIBA решила не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. Сборную России заменит команда Болгарии.

В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года, — говорится в заявлении организации.

Ранее МОК отложил решение об участии российских атлетов в Олимпиаде-2024 года в Париже. Решение о полноценном допуске спортсменов может быть принято позже. Комитет рекомендовал не допускать до соревнований тех российских спортсменов, кто связан с вооруженными силами и органами безопасности. Атлетам с российскими и белорусскими паспортами могут разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.