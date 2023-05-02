Известному российскому баскетболисту разбили голову Баскетболист Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве, сообщает сайт баскетбольного клуба. На игрока напали на выходе из одного из московских ресторанов, его доставили в больницу.

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента, — указано в сообщении.

1 мая ЦСКА уступил в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ краснодарскому «Локомотиву-Кубани».

Telegram-канал Kub Mash ранее сообщил, что серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву избили в одном из отелей Сочи. По данным канала, 23-летней спортсменке сборной России разбил голову молодой человек, с которым она познакомилась на склоне. Kub Mash сообщает, что обидчик фристайлистки был с компанией, все вместе после катания пошли отдыхать в отель. Во время распития спиртного молодые люди поругались, после чего Доброва осталась наедине с новым знакомым.

Telegram-канал «112» отмечал, что Доброву мог избить 26-летний Артем Набиулин, который является профессиональным лыжником. По данным «112», девушку госпитализировали с сильным ушибом переносицы.