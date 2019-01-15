Антонов: на игру с «Химками» повлияла скопившаяся усталость

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Семён Антонов с мячом

Нападающий баскетбольного ЦСКА дал эксклюзивное интервью News.ru

Форвард ЦСКА Антон Семёнов после победы над «Химками» (75:65) в матче Единой лиги в эксклюзивном интервью News.ru заявил, что соперник даже без ряда ключевых исполнителей показал неплохую игру, а также поддержал партнёра по команде Михаила Кулагина.

— Показалось, что вы очень много сил потратили на «Химки», не столь легко далась вам эта победа. Так ли?

— Конечно, да. Уже прошло больше половины сезона, у всех накапливается усталость, много матчей у нас в графике было: что в Евролиге, что в Единой лиге. Да, встреча могла показаться зрителями не очень результативной, с небольшим количеством красивых моментах. У нас на первый план вышла игра в обороне и выполнение требований тренерского штаба.

Мы особенно удачно провели третью четверть, внесли корректировки после провальной второй десятиминутки. Удалось сдержать «Химки», не дать сопернику разыграть. Да, у них не было Мони, Крокера, Гилла, Шведа и Вяльцева, но 65 очков — это очень хороший показатель для них.

— Почему не удалось сдержать Мики?

— Да просто невозможно всех удержать. Где-то на подстраховках, где-то на подборах, где-то в последний момент недорабатывали, но самое главное, что мы победили. У «Химок» собраны баскетболисты самого высокого уровня. Это ведь не просто ребята, многие выступают за сборную.

— Вы провели много времени на паркете. У вас в активе четыре фола, это не слишком многовато?

— Да, можно было и остаться на площадке подольше, не набирать столько штрафа. Четвертый фол у меня был на Мики, но это все было больше от желания сыграть построже, ведь в том эпизоде Джордан не угрожал кольцу. Я старался выдавить его за лицевую, но немного его задел. Если говорить об итоговом количестве фолов, то важно, чтобы мы могли их грамотно использовать, прерывая атаки соперника. У многих сейчас было по 3−4 фола в активе.

Сергей Лантюхов/News.ru Семён Антонов

— Не было ли желания подбодрить Мишу Кулагина, у него игра не слишком заладилась?

— Его все ребята на скамейке поддержали, он часть нашего коллектива.

— Видно было, что он очень старался, но временами чересчур спешил.

— Может Миша где-то перегорел, может ему надо было больше времени, чтобы вкатиться в игру. Кулагин до этого хорошо себя проявил, он провёл в текущем сезоне много неплохих игр как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге. Сейчас у него что-то не получилось. Да и тренерскому штабу тяжело, когда в команде 12 хороших исполнителей — надо так распределить между всеми баскетболистами игровое время, чтобы все были довольны.

— Переход с «Мегаспорта» на УСК ЦСКА обратно как-то сказывается на команде? Надо же привыкнуть к залу, к покрытию.

— Нам дома стены помогают. У нас были два дня на подготовку к «Химкам», чтобы достойно их принять в УСК. Сейчас будет столько же времени до встречи с «Баварией» в «Мегаспорте». «Химки» ведь в точно таких же условиях, так как они тренируются у себя дома, и выступают в Евролиге в Мытищах.

— На «Баварию» силы остались?

— Конечно. Сейчас у нас есть время на подготовку и на восстановление кондиций. После «Химок» массажисты сразу приступили к своей работе, помогая ребятам подойти как можно более свежими к предстоящему сопернику. У нас работают прекрасные люди, которые могут подготовить нас физически к любому оппоненту.