Алёна Косторная похвалилась подарками на день рождения

https://static.news.ru/photo/226048fc-e9bc-11ea-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фигуристка Алёна Косторная показала подарки, которые ей вручили на 17-летие. Чемпионка Европы 2020 года поблагодарила всех за поздравления.

На фото в Instagram девушка стоит в окружении шаров, букетов цветов и держит большую картину со своим портретом.

Спасибо большое за поздравления. Я старалась прочитать и ответить на все. Было безумно приятно, особенно удивила моя команда, — поблагодарила фигуристка поклонников.

В ответ подписчики осыпали Алёну комплиментами, назвали её «самой лучшей», «нашей драгоценной» фигуристкой и добавили, что не могут дождаться, когда вновь увидят её на льду.

Алёна Косторная, победившая до пандемии в чемпионате Европы, неожиданно ушла к другому тренеру — Евгению Плющенко. До этого её тренировала Этери Тутберидзе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной в новом сезоне под руководством нового тренера. По словам Тарасовой, её радует, что новый тренер фигуристок Евгений Плющенко демонстрирует «очень большое желание добиться результата».