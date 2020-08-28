Алёна Косторная похвалилась подарками на день рождения

Спасибо большое за поздравления. Я старалась прочитать и ответить на все. Было безумно приятно, особенно удивила моя команда, — поблагодарила фигуристка поклонников.
В ответ подписчики осыпали Алёну комплиментами, назвали её «самой лучшей», «нашей драгоценной» фигуристкой и добавили, что не могут дождаться, когда вновь увидят её на льду.
Алёна Косторная, победившая до пандемии в чемпионате Европы, неожиданно ушла к другому тренеру — Евгению Плющенко. До этого её тренировала Этери Тутберидзе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной в новом сезоне под руководством нового тренера. По словам Тарасовой, её радует, что новый тренер фигуристок Евгений Плющенко демонстрирует «очень большое желание добиться результата».