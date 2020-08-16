Тарасова оценила будущее Косторной и Трусовой в «Ангелах Плющенко»

https://static.news.ru/photo/831e0afa-df60-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной в новом сезоне под руководством нового тренера.

Спортсменки в межсезонье перешли из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко». Предстоящий сезон, по мнению Тарасовой, из-за большой конкуренции будет непростым для всех фигуристок. Косторная является чемпионкой Европы, а Трусова бронзовым призёром чемпионатов Европы и России.

Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут, — заявила тренер в интервью RT.

По словам Тарасовой, её радует, что новый тренер фигуристок Евгений Плющенко демонстрирует «очень большое желание добиться результата».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в этом межсезонье Евгений Плющенко знатно пошумел. За несколько месяцев он лишил лучшего тренера прошедшего сезона Этери Тутберидзе целого ряда учеников и даже наставника. К двукратному олимпийскому чемпиону, в том числе присоединились Александра Трусова и Алёна Косторная. Но это далеко не первая ситуация, в которой некогда сильнейший фигурист в России выступает в качестве антигероя.