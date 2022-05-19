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Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер

Алишер Усманов / Фото Григорий Сысоев/ТАСС

Российский миллиардер Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова приняли решение официально развестись после 30 лет брака. Как сообщает издание StarHit, бизнесмен подал заявление о разводе в первых числах мая.

Издание уточняет, что супруги не делят совместно нажитое имущество. Речь идёт только о фактическом расторжении брака. Заявление Усманова о разводе будет рассмотрено мировым участком № 205.

Ирина Винер-Усманова является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования, но в марте приостановил исполнение своих обязанностей. Бизнесмен занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей России с состоянием $11,5 миллиардов.

Ранее латвийские власти запретили въезд в страну ряду российских общественных деятелей и артистов. В список персон нон грата попала Ирина Винер-Усманова. Решение принято на основании иммиграционного закона республики.