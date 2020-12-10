Зюганов выпустит сборник анекдотов «Коронавирус» к Новому году

https://static.news.ru/photo/ebf486be-3b6b-11eb-ba43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов решил выпустить новый сборник анекдотов, который будет называться «Коронавирус». Семья политика встретит Новый год домашним концертом.

Зюганов рассказал, что будет встречать праздник в кругу своих близких. Внуки главы партии проведут дома концерт, передаёт РИА Новости.

Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он «Коронавирус», — поделился планами партийный лидер.

Он добавил, что считает Новый год лучшим праздником и ценит возможность провести время с семьёй.

Год 2020 оказался очень сложным, злым, опасным. Давайте верить, что новый год будет добрым и приятным, — заключил политик.

Как писал NEWS.ru, бывшая супруга недавно ушедшего из жизни актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала один из его любимых анекдотов — про Рабиновича и незваных гостей. Пианистка поинтересовалась у подписчиков, как они думают, о чём он.