Зюганов сравнил с фашистами власти Тарусы за смену советских названий улиц

https://static.news.ru/photo/05d95b1a-1784-11eb-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лента новостей Калуги/vk.com

Глава КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал власти города Таруса в Калужской области, которые поменяли советские названия улиц на дореволюционные.

В интервью «Подъёму» лидер коммунистов заявил , что делающие это «идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов».

Они разжигают страсти, за которыми ничего кроме провокации не стоит. Я расцениваю это как вызов всем народно-патриотическим силам.

Кроме того, он отметил, что происходящее является «унижением великой эпохи».

Пионерская не понравилась, какая-то Огородная будет. Ведь никто, кто в Тарусе живёт, не рождался на Огородной улице. Это не восстановление памяти, это унижение великой советской эпохи, Победы наших отцов и дедов, — уверен Зюганов.

Глава КПРФ пообещал, что его партия будет бороться против переименования.

Всего в Тарусе решено переименовать 16 улиц, большинство из них носят имена идеологов коммунизма. Например, старые названия вернут улицам Розы Люксембург (она будет называться Посадская), Энгельса (Ивановская), Карла Маркса (Полевая), Октябрьская (Воскресенская).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украинский институт национальной памяти направил обращение о переименовании колбасы «Советской» в «Харьковский мясокомбинат».