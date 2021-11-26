Зюганов обвинил Володина в организации операции «лось» против Рашкина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал Вячеслава Володина организатором операции «лось» против депутата Валерия Рашкина. По словам лидера компартии, спикер Госдумы не смог простить парламентарию проигрыш в суде. Таким образом «топят» не только Рашкина, а «ведут охоту» на КПРФ, рассказал Зюганов в эфире телеканала «КПРФ ТВ».

Это завершилось операцией «лось», которую организовал Вячеслав Володин. Володин не может простить Рашкину, что тот шёл против него на выборах. Володин не может простить Рашкину, что тот выиграл у него в европейском суде. И, видимо, решили любой ценой утопить его в ходе так называемой охоты. Но охота идёт в первую очередь на КПРФ, на стабильность в стране, — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что на спланированную операцию указывает тот факт, что ночью 29 октября на место охоты в Саратовской области, где задержали Рашкина, выехали все начальники, которые оказались «в одном лесу, вокруг одного и того же лося». А выступление по телевидению депутата Александра Хинштейна лидер КПРФ назвал «информационным паскудством».

Накануне Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Ранее в парламент поступило соответствующее представление Генпрокуратуры. В ведомстве настаивают на необходимости возбуждения уголовного дела против Рашкина по факту незаконной охоты.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позднее он признался, что участвовал в охоте.