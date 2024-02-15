Зоозащитник оценила идею конфискации животных у жестоких хозяев Зоозащитник Дмитриева: конфисковать животных у жестоких хозяев невозможно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инициатива о конфискации питомцев у жестоких хозяев нежизнеспособна, заявила в беседе с «Радио 1» директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. По ее словам, сегодня не существует никаких механизмов для реализации этой идеи.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал изымать животных у жестоких хозяев и помещать питомцев в приют или отдавать волонтерам.

Все говорят про каких-то волонтеров. <...> Они существуют, но не готовы брать животных сотнями и тысячами просто по звонку полиции, депутата Бурматова или РЖД, — объяснила активист.

Она добавила, что нет юридических оснований для передачи таких животных волонтерам. Что касается муниципальных приютов, то они работают по программе регулирования численности бездомных животных и не рассчитаны на прием домашних питомцев со сложной судьбой.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в одной из квартир подмосковного Томилино несколько дней от голода воет собака. Она рассказала, что хозяин запер животное и ушел в загул. Позже стало известно, что хозяином спаниеля является 60-летний бывший юрист Игорь Лунев, о котором сообщается, что он пьяным избивал своих родителей и был судим за угрозы убийством.