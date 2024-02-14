Симоньян заявила, что в закрытой квартире в Томилино от голода воет собака Симоньян призвала изменить закон о частной собственности из-за животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

В одной из квартир в подмосковном Томилино несколько дней от голода воет собака, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, хозяин запер животное и ушел в загул. При этом полиция не стала вскрывать дверь, сославшись на отсутствие оснований. В связи с этим Симоньян призвала изменить законодательство о частной собственности и разрешить вскрывать квартиры, если внутри кто-то есть.

Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Погибает потому, что непутевый хозяин запер ее и ушел в загул, что делал и раньше, — написала Симоньян.

Telegram-канал SHOT представил видео с места событий, на котором представители правоохранительных органов отказываются вскрывать квартиру. При этом канал утверждает, что предположение соседей о возможном трупе хозяина внутри также было отклонено по причине отсутствия соответствующего запаха.

Симоньян добавила, что аналогичный случай недавно произошел с котом, которого заперли в машине. Она задалась вопросом, что мешает поменять законодательство в данной части. По ее словам, жизнь важнее неприкосновенности частной собственности.

Ранее в Красноярске спасли кота, который оказался на месяц запертым в квартире после смерти хозяйки и едва не погиб от голода. Вызволить животное удалось благодаря усилиям соседки, которая все это время старалась подкармливать его через щель в двери. После спасения животное отправили на обследование в ветклинику, женщина решила оставить его себе.