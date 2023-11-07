Зоопсихолог назвал всех котов «психопатами» Зоопсихолог Волков назвал котов «психопатами» из-за невосприимчивости к эмоциям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Коты не могут иметь мотивацию навредить хозяину или сделать ему больно, потому что они «психопаты», рассказал NEWS.ru зоопсихолог Мирослав Волков. По его словам, кошки могут испытывать эмоции, но им неведомо, что у особей другого вида они тоже есть. Поэтому, добавил эксперт, не стоит наделять питомцев человеческими качествами.

Животные, грубо говоря, психопаты. Для них чужие эмоции — это что-то такое, чего не существует в природе в их представлении. Поэтому кот не может хотеть навредить, сделать больно, — объяснил зоопсихолог.

Волков добавил, что помимо этого котам неведома забота. Поэтому когда животные начинают ласкаться или вылизывать хозяину голову, они руководствуются лишь собственными инстинктами, а не «высокими чувствами» к своему хозяину.

Ранее Волков заявлял, что практически любого кота возможно научить кататься на скейтборде или даже заниматься серфингом. Особенно этому поддаются питомцы, которые любят ездить на роботах-пылесосах. Чтобы научить животное кататься на скейте, зоопсихолог порекомендовал приучать его к доске постепенно, например, с помощью вкусных угощений.