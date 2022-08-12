Зоопсихолог оценила инициативу о запрете продажи животных в магазине Зоопсихолог Фаустова поддержала законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Необходимость в законопроекте, запрещающем торговлю кошками и собаками в зоомагазинах, возникла уже давно, убеждена зоопсихолог Милена Фаустова. Торговые помещения чаще всего не могут обеспечить надлежащие условия содержания этих животных, что негативно сказывается на их психологическом состоянии, рассказала она в беседе с «Радио 1».

Конечно, я поддерживаю эту инициативу, и думаю, что необходимость в ней возникла уже очень давно, потому что продавать животных в магазине — это ужасно. Во-первых, магазины часто не могут обеспечить надлежащее содержание и режим для кошек и собак <...> кроме того, животное лишено необходимой социализации: прогулок и полноценного общения с людьми, — прокомментировала специалист.

Фаустова заявила, что у собак и кошек, которых продают в зоомагазинах, нарушена психика. Она пояснила, что большую часть животных на продажу привозят «разведенцы», которые подделывают документы. Кроме того, они могут занизить или завысить возраст животного, обмануть с наличием прививок или вообще сдать больное животное, которое погибнет через месяц.

Осенью в КоАП добавят шесть новых составов, касающихся ответственности за жестокое обращение с животными, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Тогда же в силу должен вступить законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. По словам парламентария, купить в таких магазинах можно будет только рыбок, мелких птиц и грызунов.