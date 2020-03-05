https://static.news.ru/photo/30b770dc-5f02-11ea-b61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Золотая судья» Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своём послании женщина жалуется на травлю, шантаж и просит российского лидера разработать комплекс мер по защите всего судейского сообщества от информационного давления.

Хахалева написала, что она вместе со своей семьёй подвергается атаке со стороны неназванной в письме крупной бизнес-структуры в течение трёх лет. По словам судьи, целью «нечистоплотных журналистов и пиарщиков» является снятие её с занимаемой должности.

Также Хахалева в письме прокомментировала слухи о свадьбе дочери (праздник, по обнародованной информации, обошёлся в $2 млн), связях с криминалом и подделке документов. Все эти сведения судья назвала «фейками». По словам Хахалевой, её имя и репутацию не смогли спасти даже официальные опровержения в СМИ.

«Золотая судья» сообщила: шумиха вокруг её имени всё же достигла «желаемого заказчиками результата».

Новым руководством Краснодарского краевого суда мне предложено уйти в отставку. Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым ещё являюсь, — говорится в письме Хахалевой к Путину, опубликованном в «Коммерсанте».

Как сообщал NEWS.ru, Верховный суд принял решение вывести Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Известность она приобрела после шикарной свадьбы дочери стоимостью $2 млн. На мероприятии выступали Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Молодожёны же на празднике получили в подарок автомобиль марки Bentley.