Знаменитую телеведущую заочно арестовали за оправдание терроризма Лазареву заочно отправили под арест за оправдание терроризма

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости/kremlin.ru

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) была заочно отправлена под арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

Замоскворецкий районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лазаревой Татьяны Юрьевны. Лазаревой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Лазарева скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она также объявлена в розыск. Навальную обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента экстрадиции Навальной в РФ или с момента задержания ее на территории государства. В то же время на сайте городских судов нет информации о состоявшемся заседании по мере пресечения, а карточку Навальной не удается найти в базе розыска МВД.