https://static.news.ru/photo/b136cc38-413b-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева Фото: Alexander Keltik/Russian Look

Певица Ирина Отиева пристрастилась к алкоголю из-за депрессии. Так считают её коллеги. Они уверены, что певицу нужно лечить.

Отиева заявила, что от неё все отвернулись. По её словам, никто из коллег не сказал ей слов поддержки. Певица заявила, что звёзды были рядом, когда она находилась на пике популярности. Однако всё изменилось, когда Отиеву «убрали» с телевидения.

Новая позиция просто появилась тогда у телевидения, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что всё те же морды и торчат, — заявила Ирина Отиева.

Она подчеркнула, что её возвращения на сцену ждут только поклонники.

В эфире программы «Прямой эфир» художник Никас Сафронов рассказал о состоянии Отиевой. Он подчеркнул, что был единственным, кто в прошлом году приехал к ней на юбилей. Сафронов назвал ее «надломленным тонким ранимым человеком с тонкой психикой». Художник считает, что у Отиевой «пошли какие-то сбои». Он уверен, что певице нужна реабилитация в хорошей клинике.

Нарколог Эркен Иманбаев считает, что Отиева подвержена хроническому психотравмирующему расстройству. По его словам, во время такого состояния «руки опускаются и ничего не хочется делать».

Как писал NEWS.ru, ранее певица Пелагея потеряла особняк, в которые вложила свои деньги.