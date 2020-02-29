https://static.news.ru/photo/bdb9f9aa-5b33-11ea-8074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Девушка, общавшаяся в социальных сетях с блогером Екатериной Диденко, на дне рождения которой произошло ЧП с сухим льдом, рассказал об участниках мероприятия. По её словам, на праздник пришли люди, которые сдружились через Интернет.

Большинство из них — блогеры, у которых «вся жизнь напоказ», передаёт МК. При этом они много общались между собой и часто появлялись друг у друга в постах.

Они постоянно придумывают, кто из них круче что-то учудит, хайпанёт, — подчеркнула она.

Женщина отметила, что на праздник пришли две беременные девушки, а многие участники состояли в браке и имели детей. Они регулярно выкладывали в Интернет фото и видео своей повседневной жизни. При этом в последнее время они стали часто обращаться к сухому льду: заказывали его для детского праздника и устраивали опыты на природе.

Тематика у всех одна — жизнь напоказ. <...> Хайп и чужая жизнь интересны всем. Все эти ребята откровенно о себе рассказывали. Живут они за счёт рекламы, — поделилась она.

В марте беременная подруга блогера хотела провести вечеринку, которую её муж анонсировал как «трешняк, какого ещё никто не устраивал».

Теперь, видимо, придётся отменить, — добавила она.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Позднее стало известно, что химическое вещество супруг заказал через Интернет и хотел устроить жене сюрприз. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По данным медиков, молодые люди погибли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей, писал NEWS.ru.