Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

https://static.news.ru/photo/d6cefcc0-c81f-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана с вечера 17 июля.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый, погода потенциально опасна, — передаёт РИА Новости со ссылкой на данные прогностической карты на сайте учреждения.

Предупреждение о тумане в Москве действует с 22:00 17 июля до 06:00 следующего дня, в Подмосковье — с 22:00 17 июля и до 08:00 следующего дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов тёплой и холодной погоды. По словам метеоролога, при перемещении холодных воздушных масс на территорию, где был тёплый воздух, возникает холодный фронт. По его клину воздушные массы вынужденно совершают конвекцию — вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере. А поскольку летом 2020 года идёт постоянная смена жары и понижения температуры, на европейской территории России присутствует много волн тепла.

Между тем главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова заявила, что первая половина лета в Москве стала самой «мокрой» за последние 70 лет. Она отметила, что абсолютный рекорд по осадкам этим летом пока не побит. Обильные дожди в столичном регионе идут уже несколько дней. Они уже доставили множество неприятностей. Самая безобидная и привычная для москвичей проблема в пиковые моменты непогоды — это транспортные заторы, писал NEWS.ru.