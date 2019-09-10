https://static.news.ru/photo/f3c9208e-d398-11e9-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гидрометцентр продлил жёлтый уровень погодной опасности в столице и области в связи с высоким риском возникновения пожаров.

По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 23:00 11 сентября. Местами прогнозируется четвёртый класс опасности.

Как писал News.ru, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что антициклон установил июльскую погоду в Московском регионе. По её словам, благодаря этому в начале недели сохранится тёплая, сухая погода. В дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов.