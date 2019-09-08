https://static.news.ru/photo/fb6638d2-d2b6-11e9-b78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Антициклон установил июльскую погоду в Московском регионе, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По её словам, благодаря этому в начале недели сохранится тёплая, сухая погода. В дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов, а ночью столбики термометров покажут не выше 12 градусов тепла. При этом ожидаются характерные для осени туманы.

Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. И по крайней мере до конца недели лето будет продолжаться, — сказала синоптик «Российской газете».

Так, в понедельник, 9 сентября, температура воздуха в Москве составит 25 градусов тепла. Будет облачно, без осадков. Ожидается слабый ветер переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное — 758 мм ртутного столба.

В ночь на вторник, 10 сентября, похолодает до плюс 10 градусов, однако в дневное время воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Как писал News.ru, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода без осадков задержится в Московском регионе и в большинстве регионов центра европейской части РФ ещё на неделю.