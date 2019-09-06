https://static.news.ru/photo/cda40b78-d23d-11e9-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода без осадков задержится в Московском регионе и в большинстве регионов центра европейской части РФ ещё на неделю, потому что стоит мощный антициклон.

Это ещё не бабье лето, а просто лето, которое перешагнуло через свой временной интервал, через 1 сентября, и продолжается в ближайшие дни, по крайней мере, в течение рабочей недели, — подчеркнул синоптик.

По его словам, на следующей неделе в столице прогнозируется до +25 градусов, осадков не ожидается. Такой режим погоды сохранится для большинства регионов центра европейской части РФ, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.