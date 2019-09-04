https://static.news.ru/photo/4ff13afe-cfc0-11e9-b54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Per Karlsson@bkwine.com/Danita Delimont/Global Look Press

В Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.

6 и 7 сентября в Иркутской области — до минус трёх. И ко всему прочему — сильный дождь, — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

А в среднюю полосу России после кратковременного похолодания вернётся июньское тепло — до 22 градусов. 9 сентября в Москве воздух может прогреться до 26 градусов.

Как писал News.ru, ГУ МЧС и центры гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщают о том, что в регионах Центрального федерального округа в ближайшие два дня ожидаются дожди и грозы. В Орловской, Тульской и Рязанской областях 5 и 6 сентября будут дожди и грозы, при этом температура воздуха составит +25 градусов по Цельсию. В Тверской области — до +22 градусов.