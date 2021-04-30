Журналисты рассекретили жену и двоих детей Павла Дурова

https://static.news.ru/photo/29b612c6-ec74-11e9-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukomore.org/Global Look Press

Журналисты сняли документальное кино про Павла Дурова, создателя «ВКонтакте» и Telegram. Как выяснилось, сам предприниматель не принимал участия в этом процессе, поэтому всё основывается на воспоминаниях знакомых Дурова.

Выяснилось, что у создателя популярнейшей соцсети в России была жена — Дарья Бондаренко. Она училась с ним в одном вузе. По утверждению авторов фильма, у пары двое детей, но сейчас они не вместе.

По словам одного их общего знакомого с того же вуза, Дарья «принадлежала к классическому типу русских девушек, у неё было очень русское лицо», пишет Russia Beyond. Они познакомились, когда девушка попросила Павла дать ей интервью для студенческой газеты, главредом которой она была.

Издание утверждает, что создатель документального фильма «Дуров» Родион Чепель в середине апреля полетел в Дубай, чтобы показать фильм Дурову, чтобы «не доставлять ему неприятностей» его выпуском.

У Павла такое желание не ассоциироваться с Россией, что он отказался сниматься в этом фильме, предназначенном для русскоязычной аудитории, — заявил режиссёр.

Он добавил, что предприниматель «полностью принял то, что он увидел, хотя в картине содержалось то, чего он не раскрывал о себе».

Ранее журнал Forbes исключил основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова из рейтинга богатейших людей Объединённых Арабских Эмиратов, куда он до этого попал. Предприниматель, живущий в арабской стране, занял сразу первое место в списке богатейших людей ОАЭ: его состояние оценивается в $17,2 млрд, писал NEWS.ru.