Журналисты рассекретили жену и двоих детей Павла Дурова

Журналисты сняли документальное кино про Павла Дурова, создателя «ВКонтакте» и Telegram. Как выяснилось, сам предприниматель не принимал участия в этом процессе, поэтому всё основывается на воспоминаниях знакомых Дурова.
Выяснилось, что у создателя популярнейшей соцсети в России была жена — Дарья Бондаренко. Она училась с ним в одном вузе. По утверждению авторов фильма, у пары двое детей, но сейчас они не вместе.
По словам одного их общего знакомого с того же вуза, Дарья «принадлежала к классическому типу русских девушек, у неё было очень русское лицо»,
Издание утверждает, что создатель документального фильма «Дуров» Родион Чепель в середине апреля полетел в Дубай, чтобы показать фильм Дурову, чтобы «не доставлять ему неприятностей» его выпуском.
У Павла такое желание не ассоциироваться с Россией, что он отказался сниматься в этом фильме, предназначенном для русскоязычной аудитории, — заявил режиссёр.
Он добавил, что предприниматель «полностью принял то, что он увидел, хотя в картине содержалось то, чего он не раскрывал о себе».
Ранее журнал Forbes исключил основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова из рейтинга богатейших людей Объединённых Арабских Эмиратов, куда он до этого попал. Предприниматель, живущий в арабской стране, занял сразу первое место в списке богатейших людей ОАЭ: его состояние оценивается в $17,2 млрд, писал NEWS.ru.