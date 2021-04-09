Павла Дурова исключили из арабского рейтинга Forbes

https://static.news.ru/photo/11d2d942-9a14-11eb-8e8f-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Журнал Forbes исключил основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова из рейтинга богатейших людей Объединённых Арабских Эмиратов, куда он попал в начале недели.

Предприниматель, живущий в арабской стране, занял сразу первое место в списке богатейших людей ОАЭ: его состояние оценивается в $17.2 млрд, а следом за ним в списке шёл бизнесмен Маджид аль-Фтаим с состоянием в $3,6 млрд.

Теперь Дуров пропал из списка предпринимателей ОАЭ. Осталось только четыре человека. Основатель Telegram остался в российском рейтинге, где занял девятое место. В мировом списке Forbes Дуров находится на 112-м месте. В 2020 году он занимал 565-ю строчку, в 2019 году — 838-ю, а в 2018 году — 1394-ю.

Как писал NEWS.ru, по данным Forbes, среди российских граждан больше сотни долларовых миллиардеров. Таким образом, РФ оказалась на пятом месте по этому показателю в мире. Всего в России насчитывается 117 долларовых миллиардеров. В рейтинге, опубликованном изданием, страну по этому показателю опережают только Соединённые Штаты (724), Китай (698, с учётом Макао и Гонконга), Индия (140) и Германия (136).