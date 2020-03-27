https://static.news.ru/photo/688110aa-7004-11ea-b7fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители средств массовой информации (СМИ), которые из-за профессиональной необходимости вынуждены работать в период эпидемии коронавирусной инфекции, должны в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты. С таким заявлением выступил Союз журналистов России (СЖР).

Соответствующее обращение организация направила в Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы.

Долг врачей — оказывать медицинскую помощь, а журналистов — информировать. Такова суть профессий. При этом и тем и другим объективно приходится контактировать с большим количеством людей, в том числе и с носителями заболевания, — сказано в обращении СЖР.

Там подчеркнули, что средств защиты для работающих на местах представителей СМИ катастрофически не хватает. Из-за этого журналисты не только рискуют своим здоровьем, но и в любой момент сами могут стать источником опасности.

В нынешней непростой ситуации время играет решающую роль, напомнили в организации.

По состоянию на утро 27 марта коронавирусом во всём мире заразились более 538 человек, 24,2 тысячи скончались, более 124 тысяч выздоровели. В России официально зарегистрировано 840 случаев инфицирования, 38 человек выписаны из больниц, двое умерли. Наиболее сложная ситуация в Москве.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Кремле отказались считать эпидемией ситуацию с коронавирусом в России. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страна создала эффективную систему противодействия, а принятые «заблаговременные меры» не позволили инфекции распространиться так же широко, как в других государствах.