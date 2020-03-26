https://static.news.ru/photo/08188b20-6f4c-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать эпидемией ситуацию с коронавирусом в России, когда журналисты спросили о вероятности введения режима ЧС.

По словам представителя Кремля, страна создала эффективную систему противодействия коронавирусу, а принятые правительством «заблаговременные меры» не позволили инфекции распространиться так же широко, как в других государствах.

Хочу ещё раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет. <...> Президент исходит именно из этого, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что объявление дополнительных выходных в России стало превентивной мерой против распространения инфекции.

Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.

Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.

Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. С 27 марта Россия окончательно закроет аэропорты для международных рейсов.