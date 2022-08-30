Журналисту Сафронову запросили 24 года колонии по делу о госизмене Прокурор запросил 24 года колонии Ивану Сафронову по делу о госизмене

Фото: Мосгорсуд

Иван Сафронов

Прокурор просит 24 года колонии для обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, сообщает РИА Новости. Обвинение также просит назначить Сафронову штраф в 500 тысяч рублей, конфисковать «полученные преступным путем доходы» и добавить двухлетнее ограничение свободы после освобождения.

Следствие считает Сафронова причастным к передаче секретных данных о деятельности ВС России в Сирии и поставках вооружения в Африку, а также к работе на чешские спецслужбы. Заседание суда проходит в закрытом режиме.

Как рассказал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов, в перерыве перед прениями прокуратура предложила Сафронову признать вину и получить 12 лет лишения свободы, журналист отказался.

Журналист был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признает и от сделки со следствием отказывается.

Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.

Накануне стало известно, что свидетель обвинения по делу Ивана Сафронова, немецкий политолог Демури Воронин дал показания в защиту журналиста. Кроме того, издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, писало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. Не была доказана и причастность Воронина и Мартина Лариша к работе на спецслужбы. Сафронов ходатайствовал о приобщении материалов расследования к делу, однако суд ему в этом отказал.