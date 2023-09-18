Журналистку Прокопьеву оштрафовали за вопросы в интервью с философом

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Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) виновной по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей. В комментарии изданию «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) журналистка пояснила, что основанием для уголовного дела стали вопросы, которые она задавала в интервью политическому философу Василию Жаркову.

Прокопьева назвала странным тот факт, что для разбирательства был взят материал с заблокированного сайта. Журналистка уехала из России в марте 2022 года, когда против нее было возбуждено уголовное дело о клевете на губернатора Псковской области.

Светлана Прокопьева стала известна после уголовного дела об оправдании терроризма, которое завели на нее в 2019 году. Текст, из-за которого ее привлекли к уголовной ответственности, она зачитывала в эфире местного отделения радиостанции «Эхо Москвы». Тогда ее приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Позже журналистка безуспешно пыталась оспорить это судебное решение.