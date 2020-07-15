Защита журналистки Прокопьевой подала апелляцию на решение о штрафе

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Защита Светланы Прокопьевой обжаловала решение о штрафе в 500 тысяч рублей, об этом сообщил адвокат псковской журналистки Виталий Черкасов.

Апелляционная жалоба подана. Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые. Все доказательства стороны защиты не приняты судом и им не была дана оценка в решении суда, — рассказал Черкасов в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что защита не согласна с выводом суда о том, что Прокопьева частично признала свою вину. В частности, ознакомившись с мотивировочной частью решения суда, защитники подчеркивали, что журналистка признавала лишь авторство колонки, которая легла в основу уголовного дела.

Как писал NEWS.ru, первый Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове вынес приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой. Её признали виновной по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и назначили наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей за статью о взрыве в приёмной УФСБ по Архангельской области. Изначально обвинение просило отправить Прокопьеву в колонию.

Дело против журналистки возбудили в начале 2019 года. В своей колонке Прокопьева рассуждала о том, что совершивший взрыв Михаил Жлобицкий вырос в условиях запрета на инакомыслие. Лишение граждан легальных и ненасильственных способов выражения своих взглядов, по её мнению, подталкивает их к более радикальным действиям. Этот текст журналистка прочитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», позже его напечатал сайт «Псковская лента новостей». Вину Прокопьева не признала.

Светлана Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы «Би-би-си» и корреспондентом радио «Свобода», ранее она возглавляла редакцию газеты «Псковская губерния».