Журналистку «Коммерсанта» Черненко отпустили после задержания у здания ФСБ

https://static.news.ru/photo/c41cf1ba-c06b-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Елена Черненко Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Корреспондент газеты «Коммерсант» Елена Черненко рассказала журналистам, что её отпустили после задержания на пикете в поддержку бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Я на свободе, — рассказала Черненко журналистам РИА Новости.

Она подчеркнула, что предстанет перед судом, но затруднилась назвать дату заседания. Черненко считает, что её ожидает либо предупреждение, либо штраф.

В отношении журналистки был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Как ранее сообщал NEWS.ru, на пикетах в поддержку Сафронова были задержаны 14 человек.

Экс-журналист был задержан 7 июля сотрудниками ФСБ России. Его подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Сафронов не признаёт своей вины. Материалы уголовного дела засекречены. В настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения советнику главы Роскосмоса.

В государственной корпорации ранее заявили, что задержание не связано с работой Сафронова на посту советника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что уголовное дело не связано с журналистской деятельностью подозреваемого.