Журналистка Курмашева проведет в СИЗО еще два месяца Казанский суд продлил арест журналистке-иноагенту Курмашевой

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Суд в Казани принял решение о продлении еще на два месяца ареста журналистке Алсу Курмашевой (внесена Минюстом РФ в список иноагнетов), передает ТАСС. Отмечается, что она обвиняется в нарушении исполнения обязанностей, наложенных на иностранных агентов в рамках российского законодательства.

Срок содержания [под стражей] Курмашевой Алсу продлен до 5 августа 2024 года, — указано в сообщении.

Журналистку задержали в октябре 2023 года, с тех пор она находится в СИЗО. Ее обвинили в уклонении от выполнения определенных действий, которые обязаны осуществлять иноагенты. Также известно, что Курмашева не уведомила правоохранительные органы о наличии у нее гражданства США, которое она получила еще в 2015 году. Журналистка решила об этом сообщить соответствующим органам только летом 2023 года, незадолго до начала уголовного разбирательства в отношении нее. В связи с этим ей был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что певцу Шарлоту на два месяца продлили арест, в СИЗО он пробудет до 24 июля. Артист стал фигурантом еще одного дела, на этот раз по статье об унижении достоинства человека по признакам национальности. По данным СМИ, он может получить до шести лет лишения свободы.