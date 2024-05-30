Стало известно, какую травму получил Шарлот перед судом по мере пресечения Mash: Шарлот подвернул ногу и растянул связки перед судом по мере пресечения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash пишет, что певец Шарлот серьезно растянул связки, когда подвернул ногу на выходе из автозака перед судом по мере пресечения. По данным канала, исполнителю вызывали скорую и отправили в больницу после заседания.

Как стало известно каналу, музыкант оступился на выходе из спецгрузовика, с собой у него было много вещей и паек из СИЗО на случай, если его отпустят домой. По информации канала, врачи скорой хотели сразу забрать Шарлота в больницу с подозрением на перелом и сделать рентген, но суд посчитал, что угрозы жизни нет, и заседание должно состояться.

Авторы канала утверждают, что подсудимому вкололи обезболивающее и отправили на слушание, в итоге в больницу Шарлот попал только в час ночи. По данным Mash, ему диагностировали растяжение связок и наложили лангет, наступать на ногу он не может.

В четверг, 30 мая, стало известно, что Шарлоту продлили арест до 24 июля. Кроме того Telegram-канал SHOT сообщил, что в отношении артиста возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети „Интернет“». По данным канала, музыканту может грозить до шести лет колонии.