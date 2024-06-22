Журналист «Коммерсанта» раскрыл детали последней беседы с Никитой Цицаги Журналист Черных: в последней беседе с Цицаги я отговаривал его от поездки в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Журналист «Коммерсанта» Александр Черных на церемонии прощания с корреспондентом Никитой Цицаги рассказал, что последний раз встретился с коллегой накануне его гибели. По словам Черных, он и другие товарищи пытались отговорить Цицаги от рискованной поездки, передает корреспондент NEWS.ru.

Черных отметил, что они небольшой компанией сидели в Донецке в квартире, общались и немного выпивали. Журналист уточнил, что беседы были и профессиональными, и личными.

Он рассказывал нам, как он хочет туда поехать, как он к этому подготовился. Мы, честно говоря, его отговаривали, потому что никто из сидящих на той кухне не рискнул бы и не готов был рисковать ехать по такому опасному направлению. Потому что там... я не выдам военную тайну, если скажу, что там очень опасно, постоянно дронами атакуют машины. Это чистый риск: повезет — не повезет проскочить. И мы говорили ему об этом, — вспомнил Черных.

Журналист добавил, что на это Цицаги просто улыбался и говорил, что риск поездки «50 на 50». По словам Черных, эта позиция корреспондента немного успокаивала компанию коллег.

С начала СВО Цицаги сделал репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. Когда Белгородскую область атаковали диверсанты, журналист отправился в Новую Таволжанку поговорить с местными жителями. В мае прошлого года Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет». 5 июня 2023 года он попал под обстрел, но выжил.

16 июня корреспондент NEWS.ru погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда планировал сделать репортаж. Церемония прощания с Никитой Цицаги началась 22 июня в зале ЦКБ управления делами президента РФ, где присутствуют семья и близкие журналиста, а также его коллеги. Похороны пройдут на Хованском кладбище.