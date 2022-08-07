Депутат Журавлев не стал отказываться от угроз убить немецкого журналиста

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Журавлев

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Алексей Журавлев не стал отказываться от своего обещания убить немецкого журналиста, если встретит его на Украине. В беседе с «Подъемом» Журавлев объяснил, что не считает свои слова некорректными и они являются не угрозами, а «реалиями жизни».

Они разбудили русского медведя, который еще даже из берлоги до конца не вышел. Пускай собирают свои манатки и дуют в Берлин и ставят свои гомосячьи флаги на Рейхстаге. <...> Помните, чем кончил Геббельс? Вот этим они и должны закончить, — сказал депутат.

Инцидент произошел во время прямого эфира передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Депутат Госдумы вышел из себя и пообещал убить немецкого журналиста из Bild, если встретит его на Украине. Ведущий телешоу Евгений Попов пытался остановить порывы Журавлева, однако тот заявил, что ему «все равно».

Попов позже сказал, что поведение депутата вызвано избытком патриотических чувств. По его словам, Журавлев постоянно ездит на передовую, из-за чего испытывает эмоциональный накал. Телеведущий пообщался с депутатом после эфира, и тот пообещал больше не угрожать смертью на передаче.