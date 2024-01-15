Жорин вступился за Орлову после обвинений рэпера Vacio Адвокат Жорин: обвинения Vacio в адрес Орловой неубедительны

Фото: Личный архив

Сергей Жорин

Высказывания рэпера Vacio о том, что ведущая «Дома-2» Ольга Орлова виновата в том, что он оказался под арестом, выглядят неубедительно, рассказал в разговоре с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что, помимо Орловой, многие в клубе вели фото- и видеосъемку.

Высказывания рэпера о том, что во всем виновата Ольга Орлова, что она выставила видео из клуба, предварительно, это выглядит не очень убедительно, потому что там присутствовало большое количество людей. Чья-нибудь фотография или видео обязательно стали бы доступны публично, — сказал Жорин.

Он добавил, что подобная линия защиты вряд ли поможет избежать наказания, так как в данном случае речь идет о самом мероприятии, а наличие или отсутствие фотографии не отвергает факт события.

Лично я не поддерживаю такое преследование и прессинг. Во всем обвинять Орлову будет неправильно, поскольку чуть ли не все производили фото- и видеосъемку. Не один, так другой снимет, и это попадет в Сеть, — резюмировал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что адвокат Vacio ходатайствует об экспертизе в отношении Орловой. Сторона защиты рэпера считает, что именно телеведущая несет ответственность за ситуацию с Vacio, так как она выложила в Сеть видео с «голой» вечеринки, на котором запечатлен момент, когда с полового органа рэпера слетел носок.