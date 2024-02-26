Жорин объяснил Мизулиной, почему Моргенштерн не возвращается в Россию Адвокат Жорин: Моргенштерн опасается незаконных действий в его отношении в РФ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Моргенштерн

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не возвращается в Россию, поскольку опасается, что в его отношении могут быть не совсем законные действия, предположил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что решение не приезжать в РФ — это личный выбор Моргенштерна. По словам юриста, имеет значение негативное отношение к рэперу со стороны общественников.

Каких-либо законных оснований для того, чтобы преследовать Моргенштерна, нет. Он не нарушал закон, не нарушает и не собирается это делать. Никаких уголовных и других дел в отношении его нет. Возможно, он опасается, что могут быть не совсем законные действия в его отношении. Он уехал еще до присвоения статуса иноагента, поэтому, я так полагаю, этот статус здесь ни при чем, — заявил Жорин.

Он подчеркнул, что Моргенштерн покинул Россию на фоне пика «попыток докопаться до него». Как отметил Жорин, огромное число людей писали заявления, что в песнях Моргенштерна пропагандируются наркотики.

Моргенштерн уехал из страны на фоне пика попыток докопаться до него: обвинения в пропаганде наркотиков из-за татуировки, еще чего-то. Это носило предвзятый характер. Огромное число псевдообщественников писали заявления, что в его песнях пропагандируются наркотики. Всего этих заявлений было около 20, и везде, кроме одного случая, удалось доказать, что никакой пропаганды не было, — сказал юрист.

Ранее Мизулина заявила, что Моргенштерн может без препятствий вернуться в Россию. По ее словам, музыкант признан иноагентом на территории РФ, однако для таких граждан нет ограничений по въезду в страну.