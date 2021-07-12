ЖКУ в России подорожают в 2022 году

С июля 2022 года в России подорожают тарифы на ЖКУ. Федеральная антимонопольная служба намерена сдержать рост на уровне 4%. Известно, что в нынешнем году рост тарифов составил 3,2%. Об этом сообщают «Известия».

Основным фактором роста цен на ЖКУ является уровень инфляции. В ноябре этого года рост цен ускорился до 8,4% — это максимальное значение с января 2016 года. Несмотря на планы ФАС по сдерживанию тарифов эксперты отмечают, что компании в настоящее время и так работают в убыток.

Регионы не используют полностью возможность роста тарифов до уровня, который им разрешает федерация, и повышают на меньшую величину. Это происходит из социально-политических соображений — не хотят нагружать население ещё больше, — сообщила зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

На данный момент цены на топливо (мазут и уголь) увеличились до 200%, на металл и изделия из него — на 80–120%, продукция из полиэтилена — до 50%, сырьё и реагенты — до 30%.

Ранее специалисты университета «Синергия» заявили, что цены на продукты и товары перед Новым годом увеличатся на 3–7%. Речь идёт о самых популярных категориях: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе.