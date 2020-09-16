Жизни участников испытаний вакцины «Спутник V» оценили в 2 млн рублей

Семьям добровольцев, на которых испытывают российскую вакцину от COVID-19, в случае их смерти выплатят по 2 млн руб. Такая сумма обозначена в страховом полисе участников третьего этапа испытаний «Спутника V».
Если в ходе испытаний вакцины доброволец станет инвалидом I группы, он может претендовать на выплату в 1,5 млн рублей, а в случае получения II и III группы — на 1 и 0,5 млн рублей соответственно. Если здоровье добровольца ухудшится, но не настолько, чтобы он стал инвалидом, то максимальная страховая выплата составит 300 000 рублей, сообщает «Подъём».
Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.
Как писал NEWS.ru, сейчас проходит третий, пострегистрационный этап исследований препарата. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников.
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