Жизни участников испытаний вакцины «Спутник V» оценили в 2 млн рублей

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Министерство здравоохранения РФ пока не получило предложение о введении ограничений на продажу алкогольных напитков во время длинных новогодних каникул, но если оно поступит, то будет обязательно рассмотрено. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Автором инициативы стал член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предлагает ограничить продажу алкогольных напитков во время праздничных дней с 14:00 до 18:00. Данная инициатива...